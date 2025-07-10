Apple готує iPhone 17 Air із функціями Pro-моделі: що відомо

Що відомо про iPhone 17 Air

iPhone 17 Air має замінити в лінійці Apple модель із приставкою Plus. Як і її попередники, iPhone Air спочатку розглядався як щось середнє між базовим і флагманом. Очікувалося, що пристрій отримає:

спрощений чип A19 (на відміну від Pro)

меншу кількість оперативної пам'яті

стандартні матеріали корпусу, а не преміальні, як у Pro.

Але все змінили свіжі витоки.

Характеристики iPhone 17 Air виявляться ближчими до Pro

За даними аналітика Мін-Чі Куо, а також інсайдерів з Weibo, iPhone 17 Air може отримати відразу 12 ГБ оперативної пам'яті - як у моделей Pro. У той час як базовий iPhone 17, за чутками, залишиться на 8 ГБ.

Крім того, замість стандартного чіпа A19, новинка може отримати модифікований A19 Pro - з одним відключеним графічним ядром.

Наскільки великою буде різниця між цими процесорами - поки невідомо. Однак уже сам факт використання чіпа рівня Pro в "середній" моделі виглядає несподівано.

Новий підхід до дизайну і матеріалів

Раніше візуальною відмінністю Pro-лінійок був титановий корпус. Але цього року, за чутками, Apple відмовиться від титану на користь алюмінію навіть в iPhone 17 Pro і Pro Max.

Кольори iPhone 17 Air, за витоками, також будуть ближчими до лінійки Pro: три з чотирьох - темний, світлий і "пісочний" - нагадують поточні забарвлення Pro. Четвертий - стриманий блакитний, теж неяскравий, як у флагманів.

Головні відмінності iPhone 17 Air і Pro

Незважаючи на зближення за характеристиками, у моделей Pro залишиться кілька ключових переваг: поліпшені камери і більш ємна батарея. Ці параметри можуть стати вирішальними для користувачів, яким важлива максимальна продуктивність у фото- і відеозйомці, а також автономність.

Проте, iPhone 17 Air стає куди більш преміальним, ніж очікувалося - і, схоже, займе унікальну нішу між базою і Pro, отримавши багато функцій старших моделей за більш доступною ціною.