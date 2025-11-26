Apple готує iOS 27: розкрито перші зміни, які отримають користувачі iPhone

Коли Apple представить і випустить iOS 27

Офіційна прем'єра iOS 27 відбудеться на конференції розробників WWDC у червні. Зазвичай Apple проводить захід у першому або другому тижні місяця. Саме там компанія анонсує нову версію операційної системи і відкриє доступ до першої бети для розробників.

Дати WWDC за останні п'ять років:

2021: 7-11 червня

2022: 6-10 червня

2023: 5-9 червня

2024: 10-14 червня

2025: 9-13 червня.

Публічна бета-версія iOS 27 стане доступною в липні 2026 року - власники iPhone зможуть протестувати нововведення і надіслати зворотний зв'язок Apple.

Якщо графік не зміниться, фінальний реліз iOS 27 вийде у вересні. Для порівняння - дати релізу попередніх великих оновлень:

iOS 26: 15 вересня 2025 року

iOS 18: 16 вересня 2024 року

iOS 17: 18 вересня 2023 року

iOS 16: 12 вересня 2022 року.

Нові можливості iOS 27

Упор на стабільність і якість

Як повідомляє Bloomberg, головним пріоритетом Apple в iOS 27 стане "якість і базова продуктивність". Такий підхід очікуємо після кількох років масштабних оновлень - включно з появою Apple Intelligence в iOS 18 і великим редизайном Liquid Glass в iOS 26.

За даними Марка Гурмана, інженери Apple в буквальному сенсі "прочісують" системи в пошуках зайвого функціоналу, помилок і будь-яких можливостей для реального поліпшення продуктивності. Ідея - зробити "крок назад", щоб підготувати базу для подальших великих оновлень.

Підтримка складаного iPhone

Одним із ключових напрямків розробки iOS 27 стане адаптація системи під перший складаний iPhone, реліз якого заплановано на вересень 2026 року. Пристрій отримає внутрішній дисплей близько 7,8 дюйма і зовнішній екран 5,5 дюйма.

Apple належить оптимізувати інтерфейс, переробити логіку роботи системи під новий форм-фактор і впровадити функції, які використовують переваги великого екрана.

Bloomberg пише, що компанія зробить пріоритетом підтримку саме складаної моделі. Інсайдери припускають появу нових інструментів поліпшеного мультизадачного режиму.

Передбачуваний дизайн складаного iPhone (фото: 9to5Mac)

Apple Intelligence

Як і в минулі роки, нова версія iOS отримає додаткові функції Apple Intelligence.

Згідно з Bloomberg, Apple розробляє новий АІ-сервіс усередині додатка "Здоров'я". Компанія хоче створити інтелектуального асистента, який аналізуватиме дані користувача і частково "імітуватиме" консультацію з реальним лікарем. Особливо актуально це для тих, хто використовує Apple Watch і генерує велику кількість персональної статистики.

Оновлений застосунок "Здоров'я" також отримає навчальні відеоролики, що пояснюють виявлені тенденції.

Apple продовжує роботу і над власною ШІ-пошуковою платформою, відомою всередині компанії як World Knowledge Answers. Цей інструмент має стати альтернативою рішенням на кшталт Perplexity і з'явитися в складі iOS 27.

Чого чекати користувачам iPhone

До офіційного анонсу iOS 27 залишається близько семи місяців, тому плани Apple можуть ще змінитися - деякі функції можуть бути урізані, а інші, навпаки, додані.

Журналісти зазначають, що на Apple чекає складне завдання: одночасно поліпшити стабільність системи, продовжити розвиток Apple Intelligence і адаптувати iOS під абсолютно новий форм-фактор iPhone. Якщо компанії вдасться виконати всі три завдання, це буде вражаючим досягненням.