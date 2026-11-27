Що відомо про керамічні компоненти для iPhone?

За словами інсайдера з Weibo, для виробництва преміальних компонентів виділили "дуже обмежені потужності". Це може свідчити про підготовку лімітованої версії смартфона.

У коментарях він уточнив, що масове виробництво розпочнуть лише після успішного проходження інженерної перевірки EVT (валідація якості - прим. ред.). Також інсайдер припустив, що через обмежену кількість пристроїв їхня ціна може зрости.

Які саме керамічні компоненти потрапили до рук інсайдера, наразі невідомо. Тому залишається незрозумілим, чи розглядає Apple керамічну задню панель, збільшену частину корпусу або ж невеликий зовнішній елемент.

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Де Apple вже використовує кераміку та скло?

Apple вже використовує кераміку як преміальний матеріал для годинників Apple Watch Series 12. Такі моделі доступні у кольорах Pearl White та Night Blue, поряд із версіями з алюмінієвими й титановими корпусами.

Раніше керамічні корпуси також отримували годинники серії Apple Watch Edition, зокрема біла версія Series 5.

У смартфонах iPhone Air використовується скло Ceramic Shield 2 спереду та Ceramic Shield ззаду, яке містить мікроскопічні керамічні кристали у скляній матриці для міцності та прозорості.

Раніше інсайдер Fixed Focus Digital заявляв, що моделі iPhone 20 Pro отримають такий самий скляний дизайн із виразнішими вигинами з усіх чотирьох боків титанової рамки. Однак новий допис натякає на більш помітне візуальне використання самої кераміки.

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Коли вийде ювілейний iPhone?

Очікується, що ювілейні моделі до 20-річчя iPhone представлять восени 2027 року. Ймовірно, смартфони мають отримати радикальний скляний редизайн із дисплеєм, загнутим з усіх чотирьох боків.

У витоках новинку часто називають "iPhone 20 Pro", проте остаточна назва поки не підтверджена. Apple цілком може пропустити номер iPhone 19, щоб підкреслити річницю, як це вже було у 2017 році з виходом iPhone X.