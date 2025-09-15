Apple готує 10 новинок у найближчі півроку: що чекати користувачам

Релізи, що залишилися, у 2025 році

Деякі продукти, анонсовані на вересневій презентації, не встигли вийти. Однак вони все ще мають з'явитися до кінця року, причому деякі - вже в жовтні.

M5 iPad Pro

Першим у черзі оновлень йде iPad Pro з новим чипом M5. За продуктивністю він повторює успіхи A19 Pro, але на більш високій потужності.

Новинка також отримає другу фронтальну камеру в портретній орієнтації. Не виключено, що на iPad з'явиться квадратний сенсор для селфі, аналогічний iPhone 17, хоча це поки лише припущення.

M5 Vision Pro

Apple готує оновлену версію гарнітури Vision Pro з чипом M5 замість M2. Апаратно пристрій залишиться колишнім: очікується та ж вага і дизайн, можливо, з'явиться новий ремінець і колір Space Black.

AirTag 2

Очікується нова версія популярного трекера з чипом U2, який дебютував в AirPods Pro 3. Він має поліпшити точність пошуку об'єктів.

Apple TV і HomePod mini

Смарт-пристрої Apple також оновляться: новий процесор і фірмовий мережевий чіп N1. Apple TV отримає підтримку нового голосового асистента Siri та інших функцій Apple Intelligence, які з'являться наступного року. Для HomePod mini можуть з'явитися нові кольори.

Що чекати на початку 2026 року

У перші місяці 2026 року Apple презентує кілька нових продуктів, частину - уже в січні-лютому, решту - навесні.

M5 MacBook Pro

Традиційно оновлення MacBook Pro виходить у жовтні, але цього разу Apple затримається. Глобального редизайну з OLED-дисплеєм і тонким корпусом чекати не варто - він з'явиться тільки до кінця 2026 року. А поки очікується та сама лінійка дизайну з потужнішим чипом M5.

M5 MacBook Air

Як і Pro, Air отримає лише апгрейд процесора до M5 у першому кварталі 2026 року. Очікуються поліпшення, аналогічні A19 Pro, але адаптовані під потужніший чип.

Новий Mac Display

Apple працює над двома зовнішніми моніторами, але поки на горизонті тільки один. Найімовірніше, це буде оновлена версія Studio Display або Pro Display XDR з діагоналлю 27 дюймів.

iPhone 17e

Після виходу iPhone 16e раніше цього року очікується щорічне оновлення моделі. Навесні з'явиться нова e-версія з чипом A19 та іншими невеликими поліпшеннями.

Smart Home Hub

Нарешті, Apple представить довгоочікуваний Siri Hub. Він був запланований ще на минулий рік, але залежав від розвитку Apple Intelligence Siri. Після виходу iOS 26.4 новинка має з'явитися на ринку на початку 2026 року.