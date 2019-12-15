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Журнал Time назвал главные гаджеты десятилетия

Новости » Телеком & IT     15.12.2019 - 19:41
Журнал Time назвал главные гаджеты десятилетия
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

В топ вошли iPad, Tesla, Raspberry Pi

Журнал Time назвал десять самых важных гаджетов десятилетия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.

Открывает список вышедший в 2010 году iPad от Apple, который, по мнению журнала, привел к "культурному сдвигу" в понимании персональных компьютеров и "задал тон" для следующих десяти лет развития портативных устройств.

Далее в списке - Tesla Model S (2012 год), который изменил "траекторию развития автомобильной промышленности" и "мнение, что электромобили не могут быть крутыми".

Затем идет одноплатный компьютер Raspberry Pi, выпущенный в 2012-м году для обучения школьников программированию, впоследствии он стал основой для метеостанций, игровых консолей и других гаджетов, которые можно сделать самому.

Также в список Time вошли Apple Watch, умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa, игровая консоль Nintendo Switch, а также адаптивный контроллер для Xbox.

Напомним, компания Apple планирует выпустить в 2020 году пять новых моделей iPhone. В первой половине 2020 года планируют выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух м 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.

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