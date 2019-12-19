Apple, Google, Amazon розроблять єдиний стандарт для "розумного" дому

Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Мета проекту - спростити розробку смарт пристроїв для виробників та підвищити взаємодію між різними гаджетами для "розумного" будинку

Компании Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи для розробки та просування нового стандарту бездротового зв’язку для підвищення сумісності між "розумними" пристроями для дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Apple.

Компанії-члени правління Zigbee Alliance, такі як IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (раніше Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy і Wulian також приєднаються до ініціативи.

Мета проекту Connected Home over IP - спростити розробку смарт пристроїв для виробників та підвищити взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку між собою, мобільними додатками, хмарними сервісами і голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant та іншими.

Робоча група створить стандарт з відкритим вихідним кодом для розробки і впровадження нового уніфікованого протоколу зв'язку. Партнери запрошують виробників пристроїв і розробників технологій для "розумного" будинку приєднатися до проекту.

Коли на ринку з'являться перші продукти, не повідомляється.

Нагадаємо, компанія Apple планує випустити в 2020 році п'ять нових моделей iPhone. У першій половині 2020 року планують випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим і 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.

Раніше журнал Time назвав десять найважливіших гаджетів десятиліття.