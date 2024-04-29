Веде переговори із OpenAI. Apple має намір впровадити штучний інтелект у iPhone

Apple відновила переговори з OpenAI щодо використання технології штучного інтелекту для реалізації низки нових функцій, які будуть представлені в iPhone пізніше цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що компанії почали обговорювати умови потенційної угоди та те, як функції OpenAI будуть інтегровані в нову операційну систему iOS 18.

За даними джерел, Apple ще не ухвалила остаточного рішення про те, яких партнерів вона використовуватиме про впровадження штучного інтелекту, і може досягти угоди як з OpenAI, так і Alphabet.

Apple повільніше впроваджує генеративний штучний інтелект, який може генерувати людські відповіді на письмові запити, аніж конкуренти, серед яких і Microsoft.

Генеральний директор Apple Тім Кук раніше заявив, що компанія "значно" інвестує в генеративний штучний інтелект і розповість більше про свої плани щодо впровадження цієї технології пізніше цього року.