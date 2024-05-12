Apple достигла договоренности с OpenAI по внедрению ChatGPT в iPhone, - Bloomberg

Apple Inc. достигла договоренности с OpenAI об использовании технологии стартапа в iPhone. Эта договоренность является частью программы Apple по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18 от Apple, следующей операционной системе iPhone.

Apple также провела переговоры с Google Alphabet Inc. о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Эти переговоры не закончились соглашением, но продолжаются.

Соглашение с OpenAI позволит Apple предложить популярного чат-бота как часть новых функций искусственного интеллекта, которые она планирует анонсировать в следующем месяце. Тем не менее, нет гарантии, что соглашение будет объявлено в ближайшее время.

Apple планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта в июне во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Согласно данным Bloomberg, компания будет запускать некоторые из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные процессорами.

Apple планирует собственный проект в области ИИ

В прошлом году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он лично использует ChatGPT, но добавил, что есть "несколько проблем, которые нужно решить". Он пообещал, что новые функции ИИ появятся в продуктах Apple на "очень продуманной основе".

Во время телефонной конференции Apple на прошлой неделе он утверждал, что Apple будет иметь преимущество в области ИИ.

"Мы верим в трансформационную силу и перспективы искусственного интеллекта, и мы верим, что у нас есть преимущества, которые будут отличать нас в эту новую эру, включая уникальное сочетание от Apple безупречной интеграции оборудования, программного обеспечения и услуг", — сказал Кук.