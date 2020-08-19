Американская компания Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов. Она стала первой компанией из США, которой удалось пробить эту отметку.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что стоимость акций Apple на бирже Nasdaq сегодня ненадолго превысила показатель 467,77 долларов, что позволило достичь капитализации в 2 триллиона долларов.

Это означает, что компания, учрежденная Стивом Джобсом в 1976 году, оценивается в значительно более чем половину налоговых поступлений США за 2019 год. Apple достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов в 2019 году - через 42 года после своего основания.

Отметим, это не единственная компания в мире, преодолевшая барьер в 2 трлн долларов. Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco достигла этой отметки практически сразу после дебюта на фондовом рынке.

Напомним, в июле Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone; новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.

До этого Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить рекордные 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии.