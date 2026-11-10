Apple додатково заробляє на ШІ: які програми отримають платні ліміти

Зазначається, що у музичному редакторі Logic Pro користувачі можуть докупити додатковий обсяг роботи асистента за 49,99 долара.

Користувачі, які вичерпали місячний ліміт використання асистента, тепер можуть придбати додатковий обсяг у налаштуваннях застосунку. Для цього потрібно відкрити розділ Intelligence Features і вибрати пункт Show Usage.

Придбаний пакет є разовою покупкою, а не новою щомісячною підпискою, хоча основні функції ШІ й надалі вимагають активної підписки Creator Studio вартістю 12.99 долара на місяць.

Умови використання та обмеження

Нові пакети додаткового обсягу для роботи з ШІ прив'язуються до облікового запису Apple Account і не підтримують сімейний доступ. Додатковий баланс витрачається лише після повного вичерпання стандартного щомісячного ліміту.

Невикористані залишки переносяться на наступні місяці, однак згоряють через 12 місяців після покупки.

При цьому Apple не вказує точну кількість додаткових запитів чи діалогів, які забезпечує пакет за 49.99 долара, оскільки витрата ресурсу залежить від складності завдань.

Для інших інструментів компанія вказує мінімальні орієнтири:

створення 50 зображень;

генерація 250 фігур;

створення 50 презентацій приблизно по 8-10 слайдів;

підготовка нотаток доповідача для 700 слайдів.

Не пропустіть: Оновлене залізо та ціна під 1000 доларів: чому Apple відклала реліз iPhone 18

Технологічна база та перспективи розширення

Примітно, що інтелектуальні функції Creator Studio працюють на базі сторонніх моделей: асистент Logic Pro та генерація зображень використовують технології Google Gemini, тоді як за створення презентацій відповідає OpenAI.

Наразі додаткові ліміти доступні лише у Logic Pro, проте вже у листопаді із виходом оновлень пакета Apple Creator Studio подібні пропозиції з'являться у Final Cut Pro, Pixelmator Pro та офісному пакеті iWork.

Аналітики зазначають, що подібна модель монетизації хмарних ресурсів у майбутньому може поширитися і на інші серверні функції Apple Intelligence, зокрема на розширені можливості Siri AI, Image Playground та інструменти редагування у Фото.

Придбати пакети наразі можуть передплатники у 8 країнах, серед яких Бразилія, Канада, Франція, Німеччина, Індія, Мексика, Велика Британія та США.