Apple додасть у FaceTime функцію, яка сама вимкне камеру в незручний момент

Як повідомляють розробники, ШІ-алгоритми автоматично призупиняють відеотрансляцію, якщо користувач може опинитися в ситуації, що потенційно компрометує, наприклад, під час часткового або повного оголення.

Рішення спрямоване на усунення поширеної проблеми серед віддалених співробітників і користувачів, які регулярно беруть участь у відеодзвінках: ризик випадкового потрапляння інтиму в кадр.

Як це буде працювати

Інтелектуальна система аналізує відеопотік і в разі, якщо фіксує ознаки оголеного тіла, негайно призупиняє трансляцію для всіх учасників дзвінка.

На екрані з'являється попередження з повідомленням: "Аудіо та відео призупинено, оскільки ви могли показати щось чутливе. Якщо ви почуваєтеся некомфортно, завершіть дзвінок".

Користувачеві пропонуються два варіанти: відновити аудіо- та відеозв'язок або завершити розмову.

Ця функція стала розвитком заявлених Apple заходів щодо посилення захисту неповнолітніх. Раніше компанія представила оновлений модуль Communication Safety, який автоматично розмиває оголені зображення в альбомах і попереджає під час передачі інтимного контенту в повідомленнях.

Тепер же технологія виходить за рамки виключно сімейного захисту і поширюється на всіх користувачів.

Поки що функція доступна тільки в попередній версії iOS 26 для розробників. Чи включать її в публічну бета-версію, запуск якої очікується в липні, - офіційно не підтверджено.

Як працюватиме функція (фото: iDeviceHelp)