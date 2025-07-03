Apple добавит в FaceTime функцию, которая сама выключит камеру в неловкий момент

Как сообщают разработчики, ИИ-алгоритмы автоматически приостанавливают видеотрансляцию, если пользователь может оказаться в потенциально компрометирующей ситуации - например, при частичном или полном обнажении.

Решение направлено на устранение распространенной проблемы среди удаленных сотрудников и пользователей, регулярно участвующих в видеозвонках: риск случайного попадание интима в кадр.

Как это будет работать

Интеллектуальная система анализирует видеопоток и в случае, если фиксирует признаки обнаженного тела, немедленно приостанавливает трансляцию для всех участников звонка.

На экране появляется предупреждение с сообщением: "Аудио и видео приостановлены, так как вы могли показать что-то чувствительное. Если вы чувствуете себя некомфортно, завершите звонок".

Пользователю предлагаются два варианта: возобновить аудио- и видеосвязь или завершить разговор.

Эта функция стала развитием заявленных Apple мер по усилению защиты несовершеннолетних. Ранее компания представила обновленный модуль Communication Safety, который автоматически размывает обнаженные изображения в альбомах и предупреждает при передаче интимного контента в сообщениях.

Теперь же технология выходит за рамки исключительно семейной защиты и распространяется на всех пользователей.

Пока функция доступна только в предварительной версии iOS 26 для разработчиков. Включат ли ее в публичную бета-версию, запуск которой ожидается в июле, - официально не подтверждено.

Как будет работать функция (фото: iDeviceHelp)