Apple дасть змогу користувачам в ЄС завантажувати програми не тільки з App Store

Компанія Apple дозволить розробникам поширювати свої програми серед її користувачів у Європейському Союзі за межами власного App Store.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.
Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.
Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.