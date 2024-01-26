UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple дасть змогу користувачам в ЄС завантажувати програми не тільки з App Store

Фото: Apple дозволить користувачам в ЄС завантажувати додатки за межами App Store (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Apple дозволить розробникам поширювати свої програми серед її користувачів у Європейському Союзі за межами власного App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інші новини компанії Apple

Нагадаємо, Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple