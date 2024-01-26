Apple позволит пользователям в ЕС загружать приложения не только из App Store

Apple позволит разработчикам распространять свои программы среди ее пользователей в Европейском Союзе за пределами собственного App Store.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.
Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.
Добавим также, что американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.
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