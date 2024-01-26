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Apple дасть змогу користувачам в ЄС завантажувати програми не тільки з App Store

П'ятниця 26 січня 2024 03:19
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Apple дасть змогу користувачам в ЄС завантажувати програми не тільки з App Store Фото: Apple дозволить користувачам в ЄС завантажувати додатки за межами App Store (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Apple дозволить розробникам поширювати свої програми серед її користувачів у Європейському Союзі за межами власного App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Починаючи з березня розробники зможуть пропонувати альтернативні магазини додатків на iPhone і відмовитися від використання внутрішньої системи оплати Apple pay, яка стягує комісію до 30%.

Зазначається, що цей крок є відповіддю на новий закон Євросоюзу про цифрові ринки, який вимагає від компаній з понад 45 млн активних користувачів щомісяця та ринковою капіталізацією в 75 млрд євро, серед іншого, робити свої програми сумісними з продуктами конкурентів.

Стверджується, що головною метою антимонопольного закону ЄС є дозволити користувачам самим вирішувати, які програми попередньо встановити на своїх пристроях.

Однак розробникам все одно доведеться надсилати додатки в Apple для перевірки ризиків кібербезпеки та очевидного шахрайства і компанія стягуватиме комісію за основну технологію з основних творців програм, навіть якщо вони не користуються жодними платіжними сервісами Apple.

Інші новини компанії Apple

Нагадаємо, Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

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