Apple дасть змогу користувачам в ЄС завантажувати програми не тільки з App Store

Компанія Apple дозволить розробникам поширювати свої програми серед її користувачів у Європейському Союзі за межами власного App Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Починаючи з березня розробники зможуть пропонувати альтернативні магазини додатків на iPhone і відмовитися від використання внутрішньої системи оплати Apple pay, яка стягує комісію до 30%.

Зазначається, що цей крок є відповіддю на новий закон Євросоюзу про цифрові ринки, який вимагає від компаній з понад 45 млн активних користувачів щомісяця та ринковою капіталізацією в 75 млрд євро, серед іншого, робити свої програми сумісними з продуктами конкурентів.

Стверджується, що головною метою антимонопольного закону ЄС є дозволити користувачам самим вирішувати, які програми попередньо встановити на своїх пристроях.

Однак розробникам все одно доведеться надсилати додатки в Apple для перевірки ризиків кібербезпеки та очевидного шахрайства і компанія стягуватиме комісію за основну технологію з основних творців програм, навіть якщо вони не користуються жодними платіжними сервісами Apple.

Інші новини компанії Apple

Нагадаємо, Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.