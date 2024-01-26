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Apple позволит пользователям в ЕС загружать приложения не только из App Store

Пятница 26 января 2024 03:19
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Apple позволит пользователям в ЕС загружать приложения не только из App Store Фото: Apple позволит пользователям в ЕС загружать приложения за пределами App Store (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Apple позволит разработчикам распространять свои программы среди ее пользователей в Европейском Союзе за пределами собственного App Store.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начиная с марта, разработчики смогут предлагать альтернативные магазины приложений на iPhone и отказаться от использования внутренней системы оплаты Apple pay, которая взимает комиссию до 30%.

Отмечается, что этот шаг является ответом на новый закон Евросоюза о цифровых рынках, который требует от компаний более 45 млн активных пользователей ежемесячно и рыночной капитализацией в 75 млрд евро, среди прочего, делать свои программы совместимыми с продуктами конкурентов.

Утверждается, что главной целью антимонопольного закона ЕС является разрешение пользователям самим решать, какие программы предварительно установить на своих устройствах.

Однако разработчикам все равно придется посылать приложения в Apple для проверки рисков кибербезопасности и очевидного мошенничества, и компания будет взимать комиссию за основную технологию с основных создателей программ, даже если они не пользуются никакими платежными сервисами Apple.

Другие новости компании Apple

Напомним, Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Добавим также, что американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.

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