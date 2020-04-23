Apple будет производить ноутбуки с собственным процессором

Иллюстративное фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Apple начнет постепенно отказываться от процессоров корпорации Intel

Американская компания Apple планирует со следующего года начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает "начинку" для iPhone и планшетов iPad.

Таким образом, Apple начнет постепенно отказываться от процессоров корпорации Intel, используемых компанией с 2005 года, в том числе в современных ноутбуках MacBook Pro, компьютерах iMac и профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro. Первые же модели компьютеров Apple работали на базе процессоров Motorola и IBM.

При этом издание отмечает, что в условиях карантина и работы сотрудников компаний-поставщиков на удаленном режиме переход Apple на собственные чипы может быть отложен на неопределенный срок.

Напомним, 15 апреля Apple презентовала второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новый смартфон будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11.

Кроме того, компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последнюю модель iPad. В линейке появятся iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две бюджетные модели.