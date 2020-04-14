Появились подробности о дизайне новых iPhone

Фото Apple патентует круглый дисплей для носимых устройств

Новые iPhone будут выпущены с дизайном, ориентируясь на внешность последнего iPad

Компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последний iPad. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Bloomberg.

Как сообщается, ожидается, что в линейке появятся четыре смартфона: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и две бюджетных модели, которые будут выпущены с дизайном ориентируясь на внешность последнего iPad.

Обновленный iPhone Pro получат тройную камеру, а в более дешевые установят двойную. Все смартфоны будут поддерживать связь 5G. Также ожидаться, что новый iPhone оснастят сканером LiDAR для технологий дополненной реальности.

Напомним, американская компания Apple представила новые планшеты iPad, а также ноутбук MacBook Air. Новый iPad Pro получил тройную камеру с LiDAR-сенсором, который способен измерять расстояние до объекта. Датчик работает на расстоянии до 5 метров.

Также, из-за пандемии коронавируса Apple обдумывает возможный перенос выпуска первой линейки iPhone 5G на несколько месяцев.

Кроме того, Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19.