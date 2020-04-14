ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились подробности о дизайне новых iPhone

Новости » Hi-tech     14.04.2020 - 13:08
Появились подробности о дизайне новых iPhone
Фото Apple патентует круглый дисплей для носимых устройств

Новые iPhone будут выпущены с дизайном, ориентируясь на внешность последнего iPad

Компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последний iPad. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Bloomberg.

Как сообщается, ожидается, что в линейке появятся четыре смартфона: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и две бюджетных модели, которые будут выпущены с дизайном ориентируясь на внешность последнего iPad.

Обновленный iPhone Pro получат тройную камеру, а в более дешевые установят двойную. Все смартфоны будут поддерживать связь 5G. Также ожидаться, что новый iPhone оснастят сканером LiDAR для технологий дополненной реальности.

Напомним, американская компания Apple представила новые планшеты iPad, а также ноутбук MacBook Air. Новый iPad Pro получил тройную камеру с LiDAR-сенсором, который способен измерять расстояние до объекта. Датчик работает на расстоянии до 5 метров.

Также, из-за пандемии коронавируса Apple обдумывает возможный перенос выпуска первой линейки iPhone 5G на несколько месяцев.

Кроме того, Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19.

Новый iPhone 12 получит 3D-камеру Apple может перенести анонс iPhone SE 2 из-за коронавируса
Новости Украины iPhoneдизайн
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь