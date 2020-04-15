Apple презентовала новый iPhone SE

Фото: новый iPhone SE (apple.com)

Стоимость нового смартфона стартует от 399 долларов

Американская компания Apple сегодня, 15 апреля, презентовала второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Apple.

Как и оригинальный iPhone SE, который компания выпустила в 2016 году, новая модель смартфона будет оснащена процессором от самого продвинутого iPhone на это время, помещенным в корпус от более поздней модели. Новый SE будет иметь вид iPhone 8 2017 года, но внутри него будет размещаться процессор A13 Bionic от iPhone 11 и 11 Pro.

Новый SE будет иметь одну заднюю камеру на 12 мегапикселей, такую же как и основная в iPhone 11. При этом смартфон будет поддерживать портретный режим как для задней, так и фронтальной камеры. Основная камера также будет поддерживать функцию Smart HDR и съемку видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Смартфон будет доступен в корпусе черного, белого и красного цветов, но передняя панель у всех трех версиях будет черной. Как и iPhone 8, новый iPhone SE будет поддерживать беспроводную зарядку. Также в нем появилась поддержка двух сим-карт - физической и eSIM.

В Соединенных Штатах предзаказ на новый iPhone SE откроется уже 17 апреля. В продаже смартфон появится 24 апреля. Модель с 64 ГБ памяти будет стоить 399 долларов, также будут доступны версии со 128 и 256 ГБ. Кроме того, каждому покупателю нового смартфона Apple подарит годовую подписку на сервис с сериалами Apple TV+.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple выпустит четыре устройства iPhone, дизайн которых будет ориентирован на последнюю модель iPad. В линейке появятся iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две бюджетные модели.