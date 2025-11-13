В Apple Arcade додали найбільш завантажувану гру у світі та кілька гучних новинок
Apple Arcade поповниться п'ятьма новими іграми в четвер, 4 грудня, включно з культовим раннером Subway Surfers - мобільною грою, яку найбільше завантажують у світі. З моменту свого запуску в 2012 році гра отримала мільярди завантажень на всіх платформах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс MacRumors.
Що додадуть в Apple Arcade у грудні
Преміальна версія Subway Surfers+ на Apple Arcade запропонує той самий ігровий процес, що й класична гра, але без вбудованих покупок і реклами. Користувачі зможуть по-новому відроджувати персонажа, збирати предмети і просуватися рівнями.
Раніше у 2022 році на Apple Arcade вже вийшов спін-офф Subway Surfers Tag.
Крім Subway Surfers, 4 грудня на Apple Arcade з'являться ще чотири гри:
- SpongeBob: Patty Pursuit 2 - продовження популярної платформної гри
- PowerWash Simulator - симулятор мийки під тиском для автомобілів, будинків та інших об'єктів
- Cult of the Lamb Arcade Edition - мобільна версія відзначеного нагородами roguelite для дослідження підземель
- NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ - 3D-файтинг за мотивами популярної манги та аніме.
Крім того, популярна гра Apple Arcade Sneaky Sasquatch нещодавно отримала велике оновлення з додаванням фермерського міста.
Apple Arcade - це сервіс підписки, що надає доступ до сотень ігор на iPhone, iPad, Mac, Apple TV і Apple Vision Pro. Усі ігри в сервісі йдуть без реклами та вбудованих покупок.
Доступ до Apple Arcade можливий через App Store і додаток Apple Games.
Раніше ми розповідали, чи варто купувати бюджетний монітор для ігор у 2025 році та на які характеристики звернути увагу перед покупкою.
Також у нас є матеріал про десять ігор, які зроблять листопад найнасиченішим місяцем для геймерів в цьому році.
А ще ми писали про екс-президента США, який зізнався, у що грає на телефоні вже багато років.