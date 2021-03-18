Apple в апреле представит новые модели iPad

По словам источника, новые iPad хорошо зарекомендовали себя при работе и учебе из дома.

Новые iPad будут иметь те же размеры, что и модели линейки Pro - 11 и 12,9 дюйма. Устройства будут иметь обновленный процессор, который не уступает более быстрому чипу M1 в последних MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Также компания планирует включить мини-светодиодный экран, по крайней мере, в более крупную модель, который был бы ярче и с улучшенной контрастностью.

Новые модели будут оснащены портом, который позволит подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски и другие периферийные устройства. При этом он быстрее синхронизирует данные, чем технология USB-C.

В самой компании информацию пока не подтверждают.