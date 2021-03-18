Apple в квітні представить нові моделі iPad

За словами джерела, нові iPad добре зарекомендували себе при роботі та навчанні з дому.

Нові iPad будуть мати ті ж розміри, що і моделі лінійки Pro - 11 і 12,9 дюйма. Пристрої будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini. Також компанія планує включити міні-світлодіодний екран, принаймні, в більш велику модель, який був би яскравіше і з поліпшеною контрастністю.

Нові моделі будуть оснащені портом, який дозволить підключати додаткові зовнішні монітори, жорсткі диски і інші периферійні пристрої. При цьому він швидше синхронізує дані, ніж технологія USB-C.

У самій компанії інформацію поки не підтверджують.