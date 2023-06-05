Apple анонсировала iOS 17: какие функции появятся в iPhone

Следующая версия операционной системы для смартфонов iPhone - iOS 17 - принесет ряд новых функций. Ключевые изменения будут касаться звонков и сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Apple.

В частности, в iOS 17 можно будет гибко настраивать экран звонка с помощью персонализированных контакт-постеров. Также появятся живые сообщения: перевод речи в текст в режиме реального времени с отображением на экране.

В приложении iMessage появятся фильтры поиска и много стикеров. Причем стикеры можно делать самостоятельно из Live-фото. Улучшили также и функцию беспроводного обмена файлами AirDrop. Теперь просто поднеся гаджеты друг другу, можно обмениваться и контактами. Это работает не только между смартфонами, но и между iPhone и Apple Watch.

Фото: iOS 17 будет доступным осенью 2023-го (скриншот презентации Apple)

В iOS 17 появится режим StandBy. С его помощью iPhone превращается в будильник или календарь на ножке. Соответствующий экран активируется, если смартфон поставить на зарядку на специальную док-станцию в горизонтальной ориентации. Причем док-станцию придется докупить отдельно.

Небольшое изменение коснулось голосового ассистента. Теперь для его вызова не придется говорить "Привет, Siri". Достаточно просто - "Siri".

Также появится новое приложение Journal. Это своего рода дневник, который будет подгружать любимую музыку и фото, а также делать подборку новостей.

Что нужно для установки iOS 17

На сегодняшней презентации Apple представила систему для разработчиков приложений. Поэтому пользователи смогут загрузить ее только осенью.

Ожидается, что iOS 17 станет доступна с релизом смартфонов серии iPhone 15 в сентябре 2023 года.