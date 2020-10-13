Apple анонсировала умную колонку HomePod mini

В рамках сегодняшней презентации Apple был анонсирован выпуск умной колонки HomePod mini. Она будет поддерживать работу с голосовым помощником Siri, а цена составит 99 долларов.

Трансляция шла на YouTube-канале Apple.

Спикер получил тканевую оплетку корпуса и сенсорную панель со светодиодной подсветкой. Производитель обещает хорошее звучание, а благодаря новому чипу Apple S5 колонка будет анализировать окружающую обстановку и подстраивать звук.

Колонки HomePod mini могут соединяться между собой для стерео звучания, поддерживаются Apple Music, Amazon Music и интернет-радио. С помощью Siri можно получать доступ к iPhone, например, для отправки сообщения в мессенджере.

HomePod mini позиционируется как гаджет для системы умного дома. Будет выпускаться в двух цветах, в продажу поступит 16 октября по цене 99 долларов.

Фото: презентация HomePod mini (apple.com)

Отметим, в ходе сегодняшней презентации были представлены четыре модели линейки iPhone 12. Предзаказ на некоторые из них будет доступен на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре Apple представит новый MacBook.

А на сентябрьской презентации компания показала новое поколение умных часов и планшетов iPad. Также были представлены новые сервисы компании.