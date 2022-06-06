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Apple анонсировала новые функции "управления" сообщениями

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Понедельник 06 июня 2022 21:05
Apple анонсировала новые функции "управления" сообщениями Фото: Apple анонсировала новые функции "управления" сообщениями (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Компания Apple введет в обновленной операционной системе iOS 16 возможность "управлять" сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию презентации Apple.

Отмечается, что теперь в приложении для обмена сообщениями Messages будет доступна функция редактирования и удаления сообщений.

При этом пользователи смогут воспользоваться новыми возможностями только в случае, если сообщение отправлено при помощи iMessage, а не SMS.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Это связано с высокой инфляцией и увеличение стоимости различных запчастей и комплектующих.

Также мы писали, что американская компания Apple может отказаться от привычного разъема для зарядки в будущих iPhone. На смену Lightning придет универсальный порт USB-C.

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