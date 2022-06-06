Apple анонсувала нові функції "керування" повідомленнями
Компанія Apple введе в оновленій операційній системі iOS 16 можливість "керувати" повідомленнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію презентації Apple.
Відзначається, що тепер у програмі обміну повідомленнями Messages буде доступна функція редагування та видалення повідомлень.
При цьому користувачі зможуть скористатися новими можливостями лише у випадку, якщо повідомлення надіслано за допомогою iMessage, а не SMS.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Apple планує підвищити ціни на свою продукцію. Це пов'язано з високою інфляцією та збільшення вартості різних запчастин та комплектуючих.
Також ми писали, що американська компанія Apple може відмовитись від звичного роз'єму для зарядки в майбутніх iPhone. На зміну Lightning прийде універсальний порт USB-C.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.