В Апостолово впервые за 90 лет ремонтируют школу благодаря "Большой стройке", - Голик

В рамках национальной программы "Большая стройка" президента в городе Апостолово Днепропетровской области проходит масштабная реконструкция школы №3, это первый ремонт впервые за 90 лет существования учебного заведения. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, окончить реконструкцию планируют в 2020 году.

Работы ведутся одновременно и внутри, и снаружи. В школе три корпуса, объединенные переходами. В переходе между старым и "средним" корпусами обустраивают туалет. Раньше их не было. Детям приходилось бегать в "младший" корпус или даже на улицу.

Реконструкцию начали с наружных работ. Сейчас длинная постройка учреждения - уже с новыми кровлей и окнами. На данный момент ремонтники проводят термомодернизацию фасада.

Также, по его словам, в Апостолово на финальной стадии реконструкция школы №1. Оба крыла учебного заведения привели в порядок. Теперь там новые кабинеты, теплые коридоры, яркий фасад, окна, столовая, актовый и спортивный залы.

Как рассказал ранее Юрий Голик, во внутреннем дворике школы сохранили две елки, которые после реконструкции стали своеобразной фишкой учебного заведения.

Напомним, на территории Днепропетровской, а также Полтавской областей, продолжается строительство трассы Н-31 Решетиловка-Днепр. Это самое масштабное дорожное строительство в Украине в 2020 году, оно тоже проходит в рамках Нацпрограммы "Велике будівництво".

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.