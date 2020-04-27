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Благодаря "Большой стройке" президента в "Охматдете" спасут больше детских жизней, - Голик

Новости » Общество     27.04.2020 - 10:26
Благодаря "Большой стройке" президента в "Охматдете" спасут больше детских жизней, - Голик
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Ожидается, что после открытия нового корпуса врачи смогут проводить в 4 раза больше операций по трансплантации костного мозга

В "Охматдете" провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга ребенку, и благодаря открытию нового корпуса таких операций смогут проводить больше. Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"В первых числах апреля, когда телеканалы приехали снимать "Охматдет" после завершения основных строительных работ в нем в точно оговоренный на совещании в ноябре у президента срок - 31 марта, общался с главным врачом Ириной Дмитриевной. Она тогда сказала, что в "Охматдете" проведена уникальная для нашей страны операция, но обнародовать ее подробности пока нельзя. Уже можно", - сообщил Голик.

По его словам, врачи больницы провели успешную операцию по трансплантации костного мозга ребенку от неродственного донора. "Низкий поклон врачам "Охматдета" за их труд", - добавил Голик.

Благодаря &quot;Большой стройке&quot; президента в &quot;Охматдете&quot; спасут больше детских жизней, - Голик

Ожидается, что после открытия нового корпуса врачи смогут проводить в 4 раза больше операций по трансплантации костного мозга.

"Это не первая детская больница, к строительству которой я имею отношение. Но каждая спасенная детская жизнь - бесценна. Спасибо всем, благодаря кому", - подчеркнул он.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик заявил, что 31 марта были завершены основные строительные работы в новом корпусе "Охматдета". Работы проводились в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским национальной программы "Большая стройка", согласно которой будет построено и отремонтировано сотни школ, больниц и детских садиков, а также 6,5 тысяч км дорог по всей стране.

Напомним, строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" началось в 2011 году и неоднократно прерывалось. В ноябре 2019 года по поручению президента строительство возобновилось, и обновленный "Охматдет" начнет принимать пациентов с 1 июня 2020 года.

В Донецкой области капитально ремонтируют школы и дороги в рамках "Большой стройки", - Голик Голик: "Большая стройка" идет по плану
Новости Украины ОхматдетЮрий Голик
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