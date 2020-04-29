В Апостоловому вперше за 90 років ремонтують школу завдяки "Великому будівництву", - Голик

В рамках національної програми "Велике будівництво" президента в місті Апостолове Дніпропетровської області проходить масштабна реконструкція школи №3, це перший ремонт вперше за 90 років існування навчального закладу. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, завершити реконструкцію планують до 2020 року.

Роботи ведуться одночасно і всередині, і зовні. У школі три корпуси, об'єднані переходами. У переході між старими й "середнім" корпусами облаштовують туалет. Раніше їх не було. Дітям доводилося бігати в "молодший" корпус або навіть на вулицю.

Реконструкцію почали з зовнішніх робіт. Зараз довга споруда установи - вже з новими покрівлею і вікнами. На цей час ремонтники проводять термомодернізацію фасаду.

Також, за його словами, в Апостолово на фінальній стадії реконструкція школи №1. Обидва крила навчального закладу довели до ладу. Тепер там нові кабінети, теплі коридори, яскравий фасад, вікна, їдальня, актовий та спортивний зали.

Як розповів раніше Юрій Голик, у внутрішньому дворику школи зберегли дві ялинки, які після реконструкції стали своєрідною фішкою навчального закладу.Як розповів Юрій Голик, у внутрішньому дворику школи зберегли дві ялинки, які після реконструкції стали своєрідною фішкою навчального закладу.

Нагадаємо, на території Дніпропетровської, а також Полтавської областей, триває будівництво траси Н-31 Решетилівка-Дніпро. Це наймасштабніше дорожнє будівництво в Україні у 2020 році, воно теж проходить у рамках Нацпрограми "Велике будівництво".

Програма передбачає будівництво та ремонт у 2020 році 6500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення. Також у програмі будуть побудовані й відремонтовані 236 шкіл, 155 дитсадків, 169 спортивних споруд, 212 приймальних відділень надання невідкладної медичної допомоги та 422 амбулаторії.