UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Апостолово Днепропетровской области "с нуля" построили новый стадион

Автор: Наталия Гурковская

В городе Апостолово Днепропетровской области завершилось строительство нового стадиона. Его построили с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Стадион построили рядом с лицеем №1 на месте бывшего пустыря.

"Там обустроили волейбольно-баскетбольную и легкоатлетическую площадки. Два футбольных поля. Есть и гимнастическая зона с ямой для прыжков в длину. Смонтировали освещение", - рассказал Резниченко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Металлург" в Кривом Роге делают "гибридное" поле и трибуны на 19 тыс. зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка