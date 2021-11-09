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В Апостоловому Дніпропетровської області "з нуля" збудували новий стадіон

Автор: Наталія Гурковська

У місті Апостолове Дніпропетровської області завершилось будівництво нового стадіону. Його звели з нуля у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Стадіон збудували поряд з ліцеєм №1 на місці колишнього пустиря.

"Там облаштували волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики. Два футбольних поля. Є і гімнастична зона з ямою для стрибків у довжину. Змонтували освітлення", - розповів Резніченко у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на стадіоні "Металург" у Кривому Розі роблять "гібридне" поле і трибуни на 19 тис. глядачів.

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Велике будівництво