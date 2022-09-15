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"Аполлон" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Новина українською →
Никосия, Четверг 15 сентября 2022 15:15
"Аполлон" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: "Спортклубовцы" перед одним из матчей УПЛ (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Во втором туре группового этапа Лиги конференций 2022/23 украинский СК "Днепр-1" гостит у кипрского "Аполлона" из Лимассола.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Аполлон" – "Днепр-1" состоится в столице Кипра Никосии 15 сентября. Начало поединка на стадионе ГСП в 19:45 по киевскому времени. В параллельном матче квартета E нидерландский АЗ "Алкмаар" примет "Вадуц" из Лихтенштейна.

Где смотреть матч "Аполлон" – "Днепр-1"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV по каналам MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Вадим Скичко и Роман Бебех.

Прогноз букмекеров на матч "Аполлон" – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet определили киприотов фаворитом противостояния. На их победу принимают ставки с коэффициентом 2,12. Тем временем кэф на победу "спортклубовцев" почти вдвое выше – 3,80. Даже ничья более вероятно с баллом 3,35.

&quot;Аполлон&quot; – СК &quot;Днепр-1&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Любители острых ощущений могут заложиться на результативную ничью 2:2 с космическим коэффициентом 18,00. В свою очередь болельщики-оптимисты обязательно рассмотрят вариант с победой "Днепра-1" с разницей в один мяч с перспективным кэфом 5,10.

Ориентировочные составы на матч "Аполлон" – "Днепр-1"

"Аполлон": А. Йованович – Кабрал, Пеберн, Роберж, Алесами – Шполярич, Колль, Шахар, Хаммас – Питтас, Жради

"Днепр-1": Юрчук – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Пихоленок – Гуцуляк, Рубчинский, Амаш – Довбик

В четверг киевское "Динамо" представило новые комплекты формы на сезон 2022/23. Домашний, выездной и третий вариант экипировки изготовил New Balance. На основную форму киевлян вернется легендарная диагональная полоса.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и АЕКа в группе Лиги Европы.

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