"Аполлон" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

У другому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" завітає в гості до кіпрського "Аполлона" з Лімасола.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Аполлон" – "Дніпро-1" відбудеться у столиці Кіпру Нікосії 15 вересня. Початок поєдинку на стадіоні ГСП о 19:45 за київським часом. У паралельному матчі квартету E нідерландський АЗ "Алкмаар" прийме "Вадуц" із Ліхтенштейну.

Де дивитися матч "Аполлон" – "Дніпро-1"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роман Бебех.

Прогноз букмекерів на матч "Аполлон" – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet визначили кіпріотів фаворитом протистояння. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,12. Натомість кеф на перемогу "спортклубівців" майже вдвічі вищий – 3,80. Навіть нічия вірогідніша з балом 3,35.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на результативну нічию 2:2 з космічним коефіцієнтом 18,00. Натомість уболівальники-оптимісти обов'язково розглянуть варіант із перемогою "Дніпра-1" з різницею в один м'яч із перспективним кефом 5,10.

Орієнтовні склади на матч "Аполлон" – "Дніпро-1"

"Аполлон": А. Йовановіч – Кабрал, Пеберн, Роберж, Алесамі – Шполяріч, Колль, Шахар, Хаммас – Піттас, Жраді

"Дніпро-1": Юрчук – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Піхальонок – Гуцуляк, Рубчинський, Амаш – Довбик

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