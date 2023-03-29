АПЛ ввела до Залу слави дует культових тренерів: вони виграли 16 титулів на двох

Віддати шану легендарним Алексу Фергюсона та Арсену Венгеру вирішив елітний дивізіон чемпіонат Англії. Обидва тренери потрапили до Залу слави Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Імениті фахівці стали першими тренерами, які удостоїлися найвищої індивідуальної нагороди від АПЛ. Зал слави вшановує фігур із винятковими успіхами та вагомим внеском у розвиток заснованої в 1992 році ліги.

Фергюсон і Венгер завершили тренерські кар'єри. Суперництво "Манчестер Юнайтед" шотландця та лондонського "Арсенала" француза наприкінці 90-х і початку нового століття стали класикою Прем'єр-ліги. Загалом фахівці здобули 16 чемпіонських титулів. Перевага на боці Фергюсона (13 трофеїв).

Шотландський тренер працював на чолі МЮ в 1986-2013 рр., а його молодший колега тренував "канонірів" у 1996-2018 рр. Загалом вони протистояли один одному в 49-ти матчах у різних турнірах. Команда Венгера здобула 16 перемог, колектив Фергюсона – 23, а ще десяток матчів закінчився внічию.

Зал слави АПЛ відкрили в 2021 році. Спершу до нього потрапили 8 колишніх футболістів – Ширер, Анрі, Кантона, Кін, Бекхем, Бергкамп, Лемпард і Джеррард. Торік натомість вшанували Вієйра, Руні, Райта, Шмейхеля, Скоулза, Дрогба, Компані та Агуеро.