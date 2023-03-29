ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

АПЛ ввела в Зал славы дуэт культовых тренеров: они выиграли 16 титулов на двоих

Новина українською →
Лондон, Среда 29 марта 2023 15:23
АПЛ ввела в Зал славы дуэт культовых тренеров: они выиграли 16 титулов на двоих Фото: Сэр Алекс Фергюсон отдал МЮ свыше 26-ти лет (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Почтить легендарных Алекса Фергюсона и Арсена Венгера решил элитный дивизион чемпионат Англии. Оба тренера попали в Зал славы Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Именитые специалисты стали первыми тренерами, удостоившимися самой высокой индивидуальной награды от АПЛ. Зал славы чествует фигур с исключительными успехами и весомым вкладом в развитие основанной в 1992 году лиги.

Фергюсон и Венгер завершили тренерскую карьеру. Соперничество "Манчестер Юнайтед" шотландца и лондонского "Арсенала" француза в конце 90-х и начале нового столетия стали классикой Премьер-лиги. В общей сложности специалисты завоевали 16 чемпионских титулов. Преимущество на стороне Фергюсона (13 трофеев).

Шотландский тренер работал во главе МЮ в 1986-2013 гг., а его младший коллега тренировал "канониров" в 1996-2018 гг. В целом они противостояли друг другу в 49-ти матчах в разных турнирах. Команда Венгера одержала 16 побед, коллектив Фергюсона – 23, а еще десяток матчей закончился вничью.

Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году. Сначала в него попали 8 бывших футболистов – Ширер, Анри, Кантона, Кин, Бекхэм, Бергкамп, Лэмпард и Джеррард. В этом году почтили Виейра, Руни, Райта, Шмейхеля, Скоулза, Дрогба, Компани и Агуэро.

К слову, ранее "Тоттенхэм" договорился с Конте о разрыве контракта по соглашению сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Манчестер Юнайтед Арсен Венгер Чемпионат Англии
NEWS
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина