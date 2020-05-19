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АПЛ намерена провести церемонию вручения трофея "Ливерпулю"

Новости » Спорт     19.05.2020 - 10:07
АПЛ намерена провести церемонию вручения трофея "Ливерпулю"
Фото: игроки "Ливерпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)

Если команда станет чемпионом

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) даже в условиях карантина из-за пандемии коронавируса не планирует отказываться от проведения церемонии вручения трофея победителю. До титула чемпиона Англии "Ливерпулю" остается выиграть лишь два матча.

Об этом заявил Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

"Мы сделаем все возможное, чтобы торжественная церемония прошла как обычно. Мы хотим, чтобы все игроки, тренеры и прочие сотрудники клуба смогли насладиться успехом, ради которого они так упорно трудились. Естественно, при этом мы будем в первую очередь заботиться о безопасности", - сказал Мастерс.

Сезон в Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. В данный момент разрабатывается проект его рестарта.

В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", который за 9 туров до финиша опережает "Манчестер Сити", сыгравший на один матч меньше, на 25 очков. Для первого за 30 лет чемпионского титула подопечным Юргена Клоппа необходимо одержать еще две победы.

Напомним, АПЛ планирует возобновить сезон 12 июня, если на это даст разрешение правительство Великобритании.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Ливерпульчемпионат Англиипобеда
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