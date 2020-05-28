АПЛ затвердила дату відновлення футбольного сезону

Фото: чемпіонат Англії відновиться 17 червня (premierleague.com)

Дата названа орієнтовною

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) на зборах клубів затвердила попередню дату відновлення сезону, перерваного через поширення коронавірусу. Рестарт чемпіонату має відбутися 17 червня, але лише за умови виконання всіх вимог безпеки.

Про це повідомляється на сайті АПЛ.

У цей день відбудуться два відкладених матчі 28 туру: "Манчестер Сіті" прийматиме "Арсенал", а "Шеффілд Юнайтед" на власному полі зійдеться з "Астон Віллою". Так у всіх команд ліги буде рівна кількості зіграних зустрічей. Далі відбудеться 30 тур, який розпочнеться в п'ятницю, 19 червня.

Після рестарту всі поєдинки будуть проходити за порожніх трибун, але всі вони транслюватимуться в прямому ефірі у Великій Британії

Це будуть перші ігри після майже тримісячної перерви через пандемію коронавірусної інфекції. На момент виходу на паузу їв турнірній таблиці АПЛ лідирував "Ліверпуль". Команда Юргена Клоппа випереджає на 25 очок йде на другій позиції "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, керівництво АПЛ навіть в умовах карантину не планує відмовлятися від проведення церемонії вручення трофея переможцю.

До титулу чемпіона Англії "Ліверпулю" залишається виграти лише два матчі.

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Автор: Вера Олейник