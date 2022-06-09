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АПЛ приостановила контракт на показ матчей в России на 50 млн евро

Фото: матчи АПЛ не будут показывать в России (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Английская Премьер-лига приостановила действие контракта на показ футбольных матчей в России. Сделка более чем на 50 млн евро должна была вступить в силу с сезона 2022/2023 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что на сегодняшнем общем собрании АПЛ приостановила шестилетний контракт на 43 млн фунтов стерлингов (50,3 млн евро) с российской телекомпанией "Матч ТВ". Решение принято из-за вторжения РФ в Украину.

BBC отмечает, что пока неизвестно, как долго будет действовать приостановка контракта и будет ли он в итоге разорван.

Напомним, предыдущая сделка с Rambler, срок действия которой истекает в конце сезона 2021/22, была приостановлена еще в марте.

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