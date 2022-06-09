АПЛ призупинила контракт на показ матчів у Росії на 50 млн євро

Англійська Прем'єр-ліга призупинила дію контракту на показ футбольних матчів у Росії. Угода більш ніж на 50 млн євро мала вступити в силу з сезону 2022/2023 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Повідомляється, що на сьогоднішніх загальних зборах АПЛ призупинила шестирічний контракт на 43 млн фунтів стерлінгів (50,3 млн євро) з російською телекомпанією "Матч ТВ". Рішення прийнято через вторгнення РФ до України.
BBC зазначає, що поки невідомо, як довго буде діяти припинення контракту і чи буде він в підсумку розірваний.
Нагадавши, попередня угода з Rambler, термін дії якої закінчується в кінці сезону 2021/22, була припинена ще в березні.
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