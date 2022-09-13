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АПЛ разъяснила судьбу еще одного тура чемпионата: топ-матч перенесли из-за похорон Елизаветы II

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Лондон, Вторник 13 сентября 2022 14:15
АПЛ разъяснила судьбу еще одного тура чемпионата: топ-матч перенесли из-за похорон Елизаветы II Фото: "Челси" и "Ливерпуль" вынуждены сыграть позже (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий тур английской Премьер-лиги не смогут провести в полном объеме из-за церемонии погребения британской королевы Елизаветы II. Функционеры перенесли три матча 8-го тура чемпионата Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

АПЛ возобновит первенство в ближайшие выходные. Правда, в пятницу-воскресенье сыграют лишь 7 поединков дивизиона из десяти ранее запланированных.

Премьер-лига отложила матч "Брайтон" – "Кристал Пэлас", назначенный на 17 сентября. Кроме того, перенесли и два поединка воскресенья, в том числе поединок лондонского "Челси" и "Ливерпуля" на "Стэмфорд Бридж".

8-й тур чемпионата Англии начнется двумя матчами в пятницу, 16 сентября. В 22:00 по киевскому времени раздастся стартовый свисток в Бирмингеме, где "Астон Вилла" примет "Саутгемптон". Параллельно в Ноттингеме местный "Форест" встретится со столичным "Фулхэмом".

На прошлой неделе Премьер-лига и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи из-за смерти британской королевы Елизаветы ІІ. Судьба поединков на внутренних аренах обеих стран на этой неделе пока неизвестна.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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