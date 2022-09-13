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АПЛ пояснила долю ще одного туру чемпіонату: топ-матч перенесли через похорон Єлизавети ІІ

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Лондон, Вівторок 13 вересня 2022 14:15
АПЛ пояснила долю ще одного туру чемпіонату: топ-матч перенесли через похорон Єлизавети ІІ Фото: "Челсі" та "Ліверпуль" змушені зіграти пізніше (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній тур англійської Прем'єр-ліги не зможуть провести в повному об'ємі через церемонію поховання британської королеви Єлизавети ІІ. Функціонери перенесли три матчі 8-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

АПЛ відновить першість у найближчі вихідні. Щоправда, впродовж п'ятниці-неділі зіграють лише 7 поєдинків дивізіону з десяти раніше запланованих.

Прем'єр-ліга відклала матч "Брайтон" – "Крістал Пелас", який був призначений на 17 вересня. Окрім того, перенесли і два поєдинки неділі, зокрема двобій лондонського "Челсі" та "Ліверпуля" на "Стемфорд Брідж".

8-й тур чемпіонату Англії розпочнеться двома матчами в п'ятницю, 16 вересня. О 22:00 за київським часом пролунає стартовий свисток у Бірмінгемі, де "Астон Вілла" прийме "Саутгемптон". Паралельно в Ноттінгемі місцевий "Форест" зустрінеться зі столичним "Фулхемом".

Минулого тижня Прем'єр-ліга та інші професіональні дивізіони Англії та Шотландії перенесли всі заплановані на 9-12 вересня матчі через смерть британської королеви Єлизавети ІІ. Доля поєдинків на внутрішніх аренах обох країн цього тижня наразі невідома.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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