АПЛ официально представила мяч и календарь нового сезона

Американская компания Nike подготовила новый мяч для АПЛ. Инвентарь, получивший название Flight, должен вызвать нотки ностальгии у давних поклонников чемпионата Англии. По дизайну этот мяч напоминает "полосатого", которым играли в дебютном сезоне Премьер-лиги – 1992/93.

Мяч создан с теми же технологиями, что и два предыдущих – AerowSculpt. Она улучшает стабильность сферы и обеспечывает более точный ее полет. Грядущий сезон станет уже 23-м, в котором Nike будет техническим партнером лиги. Купить Nike Flight можно будет с 15 июля.

Кроме того, дирекция АПЛ утвердила новый календарь. Старт сезона 2022/23 запланирован на 5 августа. В этот день "Кристал Пэлас" примет дома "Арсенал". 6 августа состоятся еще 7 матчей, в том числе и битва "Эвертона" Виталия Миколенко с "Челси".

В воскресенье, 7 августа, "Манчестер Юнайтед" примет дома "Брайтон". В свою очередь "Манчестер Сити", цвета которого защищает Александр Зинченко, поедет в гости к "Вест Хэму".