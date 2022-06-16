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АПЛ офіційно презентувала м'яч і календар нового сезону

Фото: Англійська Прем'єр-ліга вже на низькому старті (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга посилено готується до прийдешнього сезону змагань і вже анонсувала кілька новинок до кампанії 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Американська компанія Nike підготувала новий м'яч для АПЛ. Інвентар, що отримав назву Flight, повинен викликати нотки ностальгії в давніх шанувальників чемпіонату Англії. За дизайном цей м'яч нагадує "смугастого", яким грали в дебютному сезоні Прем'єр-ліги – 1992/93.

М'яч створений із тими ж технологіями, що й два попередні – AerowSculpt. Вона покращує стабільність сфери та гарантує точніший її політ. Прийдешній сезон стане вже 23-м, у якому Nike буде технічним партнером ліги. Придбати Nike Flight можна буде з 15 липня.

Окрім того, дирекція АПЛ затвердила й новий календар. Старт сезону 2022/23 запланований на 5 серпня. Цього дня "Крістал Пелас" прийме вдома "Арсенал". Натомість 6 серпня відбудуться ще 7 матчів, зокрема, і битва "Евертона" Віталія Миколенка з "Челсі".

У неділю ж, 7 серпня, "Манчестер Юнайтед" прийме вдома "Брайтон". Натомість "Манчестер Сіті", кольори якого захищає Олександр Зінченко, поїде в гості до "Вест Хема".

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

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Чемпіонат Англії