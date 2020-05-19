АПЛ має намір провести церемонію вручення трофея "Ліверпулю"

Фото: гравці "Ліверпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)

Якщо команда стане чемпіоном

Керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу не планує відмовлятися від проведення церемонії вручення трофея переможцю. До титулу чемпіона Англії "Ліверпулю" залишається виграти лише два матчі.

Про це заявив Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс, передає РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

"Ми зробимо все можливе, щоб урочиста церемонія пройшла як завжди. Ми хочемо, щоб всі гравці, тренери та інші співробітники клубу змогли насолодитися успіхом, заради якого вони так наполегливо працювали. Природно, при цьому ми будемо в першу чергу дбати про безпеку", - сказав Мастерс.

Сезон в Англії, як і практично всі турніри у світі, був припинений в березні через поширення коронавірусної інфекції. В цей момент розробляється проєкт його рестарту.

У турнірній таблиці лідирує "Ліверпуль", який за 9 турів до фінішу випереджає "Манчестер Сіті", що зіграв на один матч менше, на 25 очок. Для першого за 30 років чемпіонського титулу підопічним Юргена Клоппа необхідно здобути ще дві перемоги.

Нагадаємо, АПЛ планує відновити сезон 12 червня, якщо на це дасть дозвіл уряд Великої Британії.

Автор: Вера Олейник