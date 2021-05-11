Апелляционный суд вернул новую редакцию украинского правописания

"Могу подтвердить, решение ОАСК отменено. Кабмин настаивал на том, что не нарушены права истца", - сообщил Ильченко.

По его словам, мотивировочной части решения еще нет, но на него будет подана кассация.

В то же время замминистра юстиции Украины Виктория Коломиец подчеркнула, что нормы нового правописания остаются в силе.

"… апелляция Кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, - можете дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", - отметила Коломиец.