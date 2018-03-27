МЭРТ уволил директора "Электронмаша" за злоупотребление служебным положением

Виктора Мову уволили за многолетние хищения

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) уволило директора госпредприятия "Электронмаш" Виктора Мову за злоупотребление служебным положением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

Сообщается, что информация о злоупотреблениях Мовы поступила от Службы безопасности Украины. По данным следствия, он вместе с другими должностными лицами с 2000 года присвоил госимущество на сумму более 60 млн гривен, а также незаконно приватизировал производственные помещения общей площадью более 88 384,4 квадратных метров, оздоровительный лагерь и другие активы в пользу предприятия, учредителем которого является родственник Мовы.

Кроме того, руководство "Электронмаша" регулярно закупало товары и услуги по завышенным ценам у одних и тех же частных структур, связанных с Мовой. Среди злоупотреблений, выявленных во время его работы, также приобретение в течение 2015-2016 годов различных товаров на сумму 31 239 млн гривен за счет предприятия для собственных нужд, незаконная растрата путем передачи электросетей предприятия в пользование частным коммерческим структурам без последующей оплаты за нее.

Начиная с 2016 года, МЭРТ неоднократно обращался к руководству "Электронмаша" и Виктору Мове с требованием предоставить объяснения по ряду сомнительных операций, а также прекратить нарушения. Требования и указания МЭРТ на предприятии не были выполнены, в результате чего принято решение об отстранении и последующем увольнении Мовы. С 26 марта 2018 на предприятии назначен временный исполняющий обязанности директора. Также в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на занятие должности руководителя ГП "Электронмаш".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство изменило перечень стратегических объектов госсобственности, исключив из него "Электронмаш".

Отметим, "Электронмаш" выпускает приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.