Апелляционный суд отклонил иск Насирова к врачу-кардиологу

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

В иске Насирову отказано в полном объеме

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы в деле по иску экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова к врачу, который свидетельствовал в деле против него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Сообщается, что 11 апреля суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционные жалобы, поданные представителем Насирова и представителем ответчика Соколова на решение Шевченковского районного суда города Киева от 19 декабря 2018 года, которым отказано в полном объеме в удовлетворении иска Насирова к Соколову, Государственного учреждения "Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика НД. Стражеско" НАМН Украины" о признании решения и действий незаконными, возмещении морального вреда.

По результатам апелляционного рассмотрения, апелляционная жалоба представителя истца Насирова оставлена без удовлетворения.

В то же время, апелляционная жалоба представителя ответчика Соколова - удовлетворена частично, решение Шевченковского районного суда города Киева от 19 декабря 2018 года в части отказа взыскания расходов на профессиональную юридическую помощь - отменено и принято в этой части новое судебное решение

Кроме того, взыскано с Насирова на пользу Соколова расходы на профессиональную юридическую помощь в размере 13 тыс. 245 гривен. В остальной части решение суда оставлено без изменений.

РБК-Украина писало, что бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на врача-кардиолога Максима Соколова, который ранее свидетельствовал против него в суде.

Напомним, Соколов выступал на суде в 2017 году в качестве свидетеля стороны обвинения. По его словам, Насиров был способен участвовать в судебном процессе. Врач рассказал, что на момент осмотра Насирова никаких объективных данных об угрозе его жизни не было зафиксировано. Насиров требовал от врача 1 млн гривен возмещения.