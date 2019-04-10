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Насиров снова подал в суд на врача-кардиолога

Новости » Общество    10.04.2019 - 17:39
Насиров снова подал в суд на врача-кардиолога
Фото: Роман Насиров (facebook.com)

Ранее врач свидетельствовал против Насирова в суде

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на врача-кардиолога Максима Соколова, который ранее свидетельствовал против него в суде. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Соколов - интервенционный кардиолог в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеско. Ранее он под присягой подтвердил, что Насиров врет о своем состоянии здоровья.

В частности, Соколов выступал на суде в 2017 году в качестве свидетеля стороны обвинения. По его словам, Насиров способен участвовать в судебном процессе. Врач рассказал, что на момент осмотра Насирова никаких объективных данных об угрозе его жизни не было зафиксировано. 

Насиров требует от врача 1 млн гривен возмещения.  Завтра, 10 апреля, состоится финальное заседание по делу, отметила Супрун.

Напомним, в феврале 2017 года на тот момент министр финансов Украины Александр Данилюк объявил выговор главе ГФС Насирову за систематическое нарушение поручений Минфина и отсутствие на рабочем месте. Кроме того, Данилюк просил НАПК и НАБУ проверить деятельность Насирова и его поездку на инаугурацию президента США Дональда Трампа. 

2 марта 2017 года Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением (в соучастии в "газовых схемах" нардепа Александра Онищенко).

3 марта 2017 года адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, некоторое время Насиров проходил лечение в "Феофании".

 

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