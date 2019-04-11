Апеляційний суд відхилив позов Насірова на лікаря-кардіолога

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

У позові Насірову відмовлено у повному обсязі

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги у справі за позовом екс-голови ДФС України Романа Насірова до лікаря, який свідчив у справі проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду у Facebook.

Повідомляється, що 11 квітня суд у відкритому судовому засіданні розглянув апеляційні скарги, подані представником Насірова та представником відповідача Соколова на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2018 року, яким відмовлено у повному обсязі у задоволенні позову Насірова до Соколова, Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України" про визнання рішення та дій незаконними, відшкодування моральної шкоди.

За наслідками апеляційного розгляду, апеляційна скарга представника позивача Насірова залишена без задоволення.

Водночас апеляційна скарга представника відповідача Соколова - задоволена частково, рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 19 грудня 2018 року в частині відмови стягнення витрат на професійну правничу допомогу - скасовано та постановлено в тій частині нове судове рішення.

Крім того, стягнуто з Насірова на користь Соколова витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 13 тис. 245 гривень. В іншій частині рішення суду залишено без змін.

РБК-Україна писало, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав в суд на лікаря-кардіолога Максима Соколова, який раніше свідчив проти нього в суді.

Нагадаємо, Соколов виступав на суді у 2017 році в якості свідка сторони обвинувачення. За його словами, Насіров був здатний брати участь у судовому процесі. Лікар розповів, що на момент огляду Насірова жодних об'єктивних даних про загрозу його життю не було зафіксовано. Насіров вимагав від лікаря 1 млн гривень відшкодування.