Суд продовжив арешт Савченко на два місяці

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко залишиться під вартою до 30 грудня

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко ще на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення сестри Савченко Віри у Facebook.

Як повідомила Віра Савченко, суд продовжив арешт нардепа до 30 грудня.

"Суд залишив під вартою ще на два місяці. До 30 грудня", - написала вона.

Нагадаємо, 22 березня поточного року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. У той же день Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни.

Крім того, Луценко заявляв, що Савченко планувала здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

У свою чергу, Савченко заявляла, що Адміністрація президента готувала її ліквідацію. За її словами, вона тричі отримувала погрози.